Ижевск, , 11:17 — REGNUM За минувшие сутки в Удмуртии ещё два человека скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Накануне летальных случаев в регионе не регистрировалось.

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Умерли 50-летний мужчина и 64-летняя женщина. Течение заболевания у всех погибших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 135 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 21 октября в регионе выявили 120 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 116 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 7765 случаев.

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