Тбилиси, , 11:20 — REGNUM Губернатор края Гурия в Грузии Зураб Насаридзе заразился коронавирусом. Об этом, как передает «Общественное телевидение», 21 октября сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора Нино Ломджария.

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«Ответ теста положительный. На данный момент губернатор дома и ждет инструкций эпидемиологов. Он будет действовать в соответствии с правилами, установленными протоколом», — сообщила глава пресс-службы

Она добавила, что тестирование на коронавирус прошли заместители губернатора, и во всех случаях результаты были отрицательные. В здании краевой администрации за прошедшую ночь провели дезинфекцию.

Стоит отметить, что ранее коронавирус в Грузии выявили у депутата парламента «Грузинская мечта» Геннадия Маргвелашвили и у членов фракции «Независимые депутаты» Левана Гогичаишвили и Гедевана Попхадзе. Также SARS-CoV-2 заразился лидер партии «Лело для Грузии» Мамука Хазарадзе.

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