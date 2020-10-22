Москва, , 00:32 — REGNUM Теория о том, будто мер поддержки семей с детьми слишком много и надо убрать пособия и маткапиталы для повышения рождаемости, обсуждается нередко. К ней добавляется вторая: с тех, кто не рожает, деньги нужно, наоборот, брать. Идея ввести налог на бездетность кажется таким простым и легким решением демографической проблемы сейчас, когда все принято пересчитывать на деньги. О том, почему такой подход не только не даст эффекта, но будет даже вреден, если речь идет о повышении рождаемости, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Дарья Юдкевич.

Пабло Пикассо. Мать и дитя на берегу. 1902 (фрагмент)

Когда граждане России отвечают на вопрос «Хотели бы Вы родиться в наше время?», ответы зачастую совсем не оптимистичны. Россияне, отвечающие в рамках соцопроса о желании жить в наше время, отвечают косвенно и на вопрос, хотели бы они подарить нынешней России нового гражданина. Так вот, по результатам опроса REGNUM, позитивно ответили лишь 30% опрошенных, а вот половина высказалась в сугубо отрицательном ключе. Это значит, что эти 50% пессимистов не рады возможности иметь детей или сомневаются в том, что их дети будут счастливы.

Неужели кто-то думает, что можно подвигнуть таких граждан к деторождению, штрафуя их или облагая дополнительным налогом? Вот о чем следовало бы задуматься тем, кто хочет не бросаться скоропалительными прожектами, а действительно предлагать реальные планы по вытаскиванию России из той демографической катастрофы, в которой она пребывает с начала 1990-х. Может быть рождаемость как-то связана с оптимистичным взглядом в будущее?

Читайте статью Дарьи Юдкевич «Налог на бездетность: теперь чиновники лезут к нам в постель».