Ростов-на-Дону, , 11:15 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 13 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 21 октября.

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались десять женщин в возрасте от 48 до 85 лет и трое мужчин в возрасте от 60 до 67 лет. Все пациенты страдали рядом хронических заболеваний, в том числе заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

С начала пандемии в Ростовской области жертвами COVID-19 стали 690 человек.

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