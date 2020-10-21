Москва, , 11:14 — REGNUM В московских больницах жизни 383 пациентов поддерживаются при помощи аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Об этом 21 октября сообщили в оперштабе столицы.

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За сутки число пациентов на ИВЛ увеличилось сразу на 60 человек — накануне их было 323.

За минувшие сутки в столице потребовалась госпитализация 1215 пациентам с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве выявили 4389 новых случаев заражения коронавирусом.