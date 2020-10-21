Пенза, , 11:14 — REGNUM В Пензенской области по состоянию на 21 октября коронавирусная инфекция подтвердилась у 13 555 человек, за сутки заболели еще 168 пензенцев. Минувшим днем носителями инфекции стали 164 пациента. Об этом сообщает общероссийский оперативный штаб.

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В регионе с начала пандемии выздоровели 10 212 человек, за сутки — 75 пациентов. 156 заболевших скончались от последствий заражения коронавирусом за все время наблюдений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области зарегистрирована смерть еще двоих пациентов с коронавирусом — 67 и 45-летний мужчины. По состоянию на 21 октября от последствия заражения SARS-CoV-2 в Пензенской области скончались 156 человек с начала пандемии.

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