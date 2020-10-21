Оренбург, , 11:10 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 21 октября, выявлено 168 случаев заражения, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Второй день суточный показатель держится на одном уровне.

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С конца марта в регионе зарегистрировано 15 825 носителей SARS-CoV-2. От коронавирусной инфекции оправились 13 752 пациента. Скончались 99 человек.

Напомним, в связи с ухудшением эпидситуации власти в регионе ужесточают коронавирусный режим. Пожилые люди могут покидать свои дома только в случае необходимости. Усилен контроль за соблюдением масочного режима и соблюдением безопасной дистанции в местах скопления граждан. В школах Новотроицка и Бузулука детей досрочно отпускают на каникулы.

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