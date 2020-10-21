Владикавказ, , 11:08 — REGNUM В Северной Осетии резерв мест в госпиталях для лечения пациентов с COVID-19 могут увеличить еще на 1,5 коек. В настоящее время развернуто 800 мест для приема больных. Об этом сообщил 20 октября глава минздрава Тамерлан Гогичаев.

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«При дальнейшем ухудшении ситуации дополнительно сможем развернуть ещё 1,5 койко-мест», — приводит слова министра «15-й регион».

По словам Гогичаева, пациенты зачастую «скандалят с медиками, не желая, чтобы их переводили на долечивание в Пригородную или Ардонскую ЦРБ или на амбулаторное лечение».

По данным минздрава республики, на 20 октября в госпиталях, развернутых на базе республиканской больницы скорой помощи, республиканской детской больницы и Пригородной больницы находились 684 человека. С подтвержденным диагнозом COVID-19 из них 22 пациента. В тяжелом состоянии был 51 человек, из них 18 — подключены к аппаратам ИВЛ.