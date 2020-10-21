Ульяновск, , 11:09 — REGNUM В Ульяновской области по состоянию на 21 октября коронавирусная инфекция выявлена еще у 184 человек. Всего заражены SARS-CoV-2 с начала пандемии 18 811 жителей региона. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне сообщалось о 183 инфицированных. Выздоровели за все время наблюдения 14 905 человек, за сутки — 107 пациентов. Погибшими числятся уже 230 ульяновцев. За сутки врачам не удалось спасти ещё четверых инфицированных.

ИА REGNUM напоминает, по данным на 20 октября в России коэффициент распространения коронавирусной инфекции снизился на 0,01 — до 1,09.

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