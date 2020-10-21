Кострома, , 11:06 — REGNUM У двух из шести заместителей губернатора Костромской области Сергея Ситникова выявлен коронавирус SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 21 октября сообщила пресс-служба администрации региона.

Новой инфекцией заразились первый зам губернатора Алексей Афанасьев и заместитель, курирующий экономику региона, Юрий Маков. Сообщается, что оба чиновника чувствуют себя «хорошо» и продолжат работать из дома.

Напомним, ранее SARS-CoV-2 выявили у губернатора региона Сергея Ситникова. Несмотря на это на следующий день после информации о болезни глава региона принёс присягу и официально вступил в должность после выборов — процедура прошла в режиме «онлайн».

Читайте ранее в этом сюжете: Губернатор Костромской области заразился коронавирусом