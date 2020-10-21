Ташкент, 21 октября 2020, 11:06 — REGNUM Депутаты Сената Узбекистана отклонили законопроект «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», сообщили 21 октября в пресс-службе верхней палаты парламента республики.
В Сенате отметили, что специалисты и эксперты соответствующих министерств и ведомств выявили несоответствие некоторых статей требованиям законодательства.
В частности, некоторые статье не приведены в соответствие с законом «О банках и банковской деятельности». Закон подготовлен в соответствии с указом президента Узбекистана «О мерах по ускоренному развитию ювелирной отрасли».
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