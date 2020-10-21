Балтимор, США, , 11:06 — REGNUM В игре Civilization VI появится особый многопользовательский сценарий, посвящённый сражением пиратских кораблей. Об этом 20 октября сообщалось на официальном YouTube-канале проекта.

В новом сценарии геймерам предстоит возглавить одну из четырёх фракций пиратов и привести её к победе. Выиграть можно будет за получение наибольшего количества очков — их присваивают за сражения, поиски золота и расширение своего флота.

Напомним, Civilization VI — это пошаговая игра в жанре глобальной стратегии. Её релиз состоялся в 2016 году.

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