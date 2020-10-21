Ростов-на-Дону, , 11:06 — REGNUM 292 жителя Ростовской области за истекшие сутки получили положительный результат теста на коронавирус. Это новый антирекорд, установленный в регионе с начала пандемии, передаёт ИА REGNUM 21 октября.

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Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в 32 муниципальных образованиях Ростовской области. Так, в Ростове-на-Дону выявили 95 носителей инфекции, в Новошахтинске — 54, в Гуково — 17, в Аксайском районе — 15. В Шахтах, Верхнедонском и Неклиновском районах за сутки зарегистрировано по 12 случаев заражения вирусом, в Орловском и Семикаракорском районах — по 11. 17% новых заболевших COVID-19 — пожилые люди старше 66 лет, 2% — дети.

С начала пандемии в Ростовской области положительный результат теста на коронавирус получили 27 тыс. 467 человек.

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