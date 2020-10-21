Петрозаводск, , 11:31 — REGNUM В Республике Карелия за прошедшие сутки выявили еще 92 инфицированных коронавирусом, что на 22 случая больше, чем сутками ранее. У большинства зараженных — 76 человек — есть признаки COVID-19. Об этом 22 октября сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

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В числе новых подтвержденных случаев коронавируса 53 выявлены в Петрозаводске, по восемь заболевших — в Кондопоге и Лахденпохском районе, еще шесть новых случаев в Сортавале.

Также по четыре случая зарегистрировано в Костомукше и в Пудожском районе, три случая в Муезерском районе. По два новых заражённых было выявлено в Суоярвском районе, в Прионежском районе, а также по одному новому случаю вКеми и в поселке Боровой Калевальского района.

«В стационарах находятся 314 человек, из них в состоянии средней тяжести — 302 (плюс 30 за сутки), тяжелых — семь, на аппарате ИВЛ — пять», — подытожил Парфенчиков.

Всего с начала пандемии в Карелии выявлено 5468 заболевших, из которых 4068 человек уже выписаны, в том числе 63 — за прошедшие сутки, от COVID-19 45 человек умерли.

С внебольничной пневмонией в Карелии с 1 апреля госпитализированы 1594 человека, в том числе 22 человек за прошедшие сутки. С учетом пациентов, госпитализированных до апреля, 84 человека умерли от пневмонии. За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход.

«В Республиканской инфекционной больнице умерла женщина 1929 года рождения с тяжелой сопутствующей патологией сердечно-сосудистой и центральной нервной систем, тест на COVID-19 отрицательный», — уточнил Артур Парфенчиков.

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