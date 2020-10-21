Псков, , 11:11 — REGNUM За последние сутки в Псковской области выявлено 98 новых носителей коронавирусной инфекции, сообщили 21 октября в областном оперативном штабе. Это на 13 случаев больше, чем было подтверждено сутками ранее. Также за последние сутки выписаны в связи с выздоровлением 17 жителей региона, один пациент скончался.

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«Число случаев в сутки остаётся высоким. Новых очагов не выявлено, но ситуация остается напряженной», — прокомментировал обстановку губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Отметим, что из числа новых случаев 50 подтверждено в Пскове, 11 — в Великих луках.

С учетом новых данных, за время пандемии в Псковской области подтверждено 6805 случаев заражения коронавирусом, выздоровели и выписаны 4393 человека, от ковида скончались 68 жителей.

За минувшие сутки в регионе на коронавирус протестировали 1001 человека.

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