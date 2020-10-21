Киев, , 11:05 — REGNUM По состоянию на 1 октября за пределами Украины задержаны почти 12 тыс. граждан страны. Об этом 21 октября сообщил МИД Украины в ответ на запрос «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент).

В сообщении внешнеполитического ведомства говорится, что из 11 968 задержанных граждан Украины 6202 человека осуждены за различные преступления.

По данным министерства социальной политики Украины, в августе 2019 года почти 3,2 млн граждан Украины работали за границей на постоянной основе, а в некоторые периоды численность мигрантов за пределами Украины составляла 9 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее король Таиланда Рама Х в честь дня своего рождения помиловал 16 граждан Украины, находящихся в тюрьмах страны.

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