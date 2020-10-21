Самара, , 11:03 — REGNUM Бывший полицейский и его супруга вернут в доход государства более 2,4 млн рублей в Башкирии. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В суде было установлено, что доходы бывшего оперуполномоченного уголовного розыска местного отдела полиции не соответствовали его расходам. Так, в 2018 году он купил жилой дом с земельным участком и квартиру на общую сумму более 5,5 млн рублей. При этом общий доход членов его семьи за три минувших года не превысил один млн руб.

По данному факту сотрудники надзорного ведомства г. Октябрьский потребовали через суд обратить данное имущество в доход государства. Полицейский был уволен со службы.

В результате Верховный суд Башкирии вынес определение о взыскании с семьи бывшего полицейского более 2,4 млн рублей в счет стоимости тех объектов недвижимости, законность покупки которых доказана не была.

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