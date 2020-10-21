Пермь, , 11:00 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 21 октября, зафиксирован летальный исход у девяти пациентов, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию.

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От COVID-19 скончались четыре человека, от сопутствующих заболеваний — пятеро. Стоит отметить, в Прикамье от последствий заболевания ежедневно умирают люди.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 593 смерти пациентов, у которых результат теста на коронавирус оказался положительным. В 359 случаях причиной назван COVID-19, в остальных (234) — сопутствующие заболевания.

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