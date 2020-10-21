Мончегорск, Мурманская область, 21 октября 2020, 10:59 — REGNUM В больницу Мончегорска привезли 21 новый аппарат искусственной вентиляции легких. Закупку сделала Кольская ГМК. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.
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Новые аппараты можно настроить под индивидуальные особенности больного: под форму грудной клетки, объем легких.
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