Мончегорск, Мурманская область, , 10:59 — REGNUM В больницу Мончегорска привезли 21 новый аппарат искусственной вентиляции легких. Закупку сделала Кольская ГМК. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

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Новые аппараты можно настроить под индивидуальные особенности больного: под форму грудной клетки, объем легких.

«Благодаря правительству региона и «Норникелю», Кольской ГМК мы имеем достаточный запас аппаратов ИВЛ на случай значительного увеличения количества тяжелых пациентов. Также мы постоянно получаем средства индивидуальной защиты, дезрастворы, дорогостоящую технику», — рассказал главный врач больницы Сергей Лялюшкин.

«Норникель» направил более 20 млрд рублей на поддержку сотрудников и регионов присутствия в условиях распространения коронавирусной инфекции.

За сутки в Мурманской области выявили 172 новых случая COVID-19.