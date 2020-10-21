Токио, 21 октября 2020, 10:58 — REGNUM В сети появился новый трейлер экшен-игры Hyrule Warriors: Age of Calamity. Об этом 20 октября сообщило издание Eurogamer.
В ролике разработчики показали встречу главных героев с причудливыми существами короками. Геймеры смогут найти их, разбивая ящики и отыскивая секретные локации.
Напомним, релиз Hyrule Warriors: Age of Calamity ожидается 20 ноября 2020 года. Игра будет доступна только на гибридной консоли Nintendo Switch.
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