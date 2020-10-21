Грозный, , 10:56 — REGNUM Темпы прироста числа заболевших COVID-19 в Чечне — самые низкие в России. По данным федерального оперативного штаба на 21 октября, они составили 0,2%. На втором месте с показателем 0,3% расположились Чувашия и Чукотка.

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Еще один субъект Северо-Кавказского федерального округа — Дагестан — также оказался в числе регионов по наименьшим темпам прироста новых выявленных случаев коронавирусной инфекции. Показатель этой республики составил 0,5%. Такие же цифры у Московской области и Татарии.

В целом по Российской Федерации прирост числа пациентов с диагнозом COVID-19 составил 15 700. В том числе активными пациентами — контактными и без клинических проявлений — являются в настоящее время 4076 человек, или 25,9%, сообщил федеральный оперативный штаб.