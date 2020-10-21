Красноярск, , 10:55 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались четыре пациента с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 21 октября в оперативном штабе региона.

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За весь период в Красноярском крае умерли 612 человек, у которых был выявлен коронавирус.

Добавим, по данным сайта Стопкоронавирус. рф, за сутки 20 октября в Красноярском крае скончались шесть пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе за весь период пандемии коронавирус выявлен у 23 696 человек.

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