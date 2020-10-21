Вашингтон, , 10:52 — REGNUM Издательство Hobby World выпустит игру Cyberpunk Red на русском языке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 октября сообщают в пресс-службе компании.

«Стартовый набор» Cyberpunk Red выйдет в России в 2021 году. В него войдут: краткие правила, буклет с историей мира и приключение, карты локаций к приключению, 6 заранее созданных персонажей, набор брендированных кубиков (4d6 и 2d10), набор фишек персонажей и транспорта, а также подставки к ним.

Напомним, Cyberpunk Red — это результат сотрудничества студий R. Talsorian Games и CD Projekt RED. В нём используется система правил, знакомая фанатам по игре Cyberpunk 2020.

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