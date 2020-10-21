Махачкала, , 11:03 — REGNUM Число жертв COVID-19 в Дагестане, по данным на 10:30 21 октября, достигло 730, сообщил федеральный оперативный штаб. По этому показателю республика по-прежнему находится на четвертом месте среди субъектов РФ, после Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области.

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За минувшие сутки в Дагестане скончались шесть пациентов с коронавирусом. Отметим, что с начала текущего месяца в республике умер уже 101 носитель инфекции, причем случаи летального исхода не были зафиксированы лишь однажды — 17 октября.

К настоящему времени в Дагестане выявили 15,2 тыс. носителей коронавируса, 85 случаев заражения было зарегистрировано накануне. Выздоровели в республике более 13,4 тыс. человек с COVID-19 (+102 за сутки), или почти 88,5% инфицированных.

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