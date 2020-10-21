Пенза, , 10:57 — REGNUM В Пензенской области возникла кадровая проблема с врачами. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев в ходе прямой линии с жителями региона.

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В Пензенской области в последние годы пытались сокращать дефицит врачей. Только в период пандемии коронавируса свыше 400 специалистов уволились по разным причинам, из них 250 врачей приняли такое решение по возрасту, отметил губернатор. Нехватку врачей закрывали молодыми специалистами — ординаторами и студентами. Решение об этом принято на уровне минздрава России, подчеркнул Белозерцев.

Кроме этого, жители области пожаловались на долгое ожидание ответа оператора колл-центра во время вызова врача на дом. Порой приходится ждать соединения 40 минут. Белозерцев заявил, что принято решение о задействовании еще 25 операторов колл-центра. 12 из них приступили к работе 19 октября, еще 13 человек — 20 октября.

ИА REGNUM напоминает, прямую линию в социальных сетях провел губернатор Пензенской области Иван Белозерцев во вторник, 20 октября.

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