Пермь, , 10:48 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 21 октября, выявлено 132 случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Суточный показатель продолжает нарастать (на 20 октября он составлял 128 случаев).

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На сегодняшний день ежесуточный прирост случаев заражения коронавирусом составил 1,1%, а коэффициент распространения — 1,13 (на 20 октября — 1,13).

С начала пандемии в Прикамье зафиксировано 11 994 носителя SARS-CoV-2. Скончались 593 пациента, у которых был выявлен коронавирус. От COVID-19 оправились 8 072 человека. Продолжают лечится в стационарных условиях 1 604 пациента. Из-за роста заболеваемости в регионе расширяют коечный фонд для лечения людей с диагнозом коронавирусной инфекции.

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