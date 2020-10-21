Оттава, , 10:48 — REGNUM Разработчики Dead by Daylight представили новые облики для персонажей, вдохновлённые празднованием Хеллоуина. Ролик с демонстрацией контента был опубликован на YouTube-канале проекта 20 октября.

Новые тематические облики получат Легион, Гоустфейс, Мор, Юи Кимура, Фенг Мин и Феликс Рихтер. Приобрести их можно во внутриигровом магазине за золотые клетки (особую валюту).

Напомним, Dead by Daylight — это ассиметричный многопользовательский хоррор. В нём команда выживших пытается сбежать от опасного маньяка-убийцы.

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