Санкт-Петербург, , 10:47 — REGNUM За последние сутки в Санкт-Петербурге выявлено 684 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 21 октября в федеральном оперативном штабе. Это на 11 случаев меньше, чем было зафиксировано сутками ранее. Снижение суточного количества новых носителей произошло впервые с 27 сентября. Вместе с тем в городе резко выросла смертность от COVID-19, количество жертв болезни уже превысило 3,5 тыс. человек.

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Нарастающим итогом к 21 октября в Петербурге зафиксирован 53 971 случай инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Выздоровели и выписаны 34 548 человек, в том числе 343 человека — за последние сутки.

От COVID-19 в Петербурге скончались 3509 человек. За последние сутки официально подтверждено сразу 49 летальных исходов — это самый высокий показатель суточной смертности в городе за время осенней волны пандемии. По смертности в последние недели Петербург уступает только Москве. Летальность ковида в Петербурге составляет на сегодня 6,5%.

По данным городского оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 30 195 человек. Под медицинским наблюдением находится 3318 человек.

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