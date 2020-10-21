Воронеж, , 10:46 — REGNUM В Воронежской области зафиксирован рекордный прирост носителей коронавируса за сутки — 243 человека. Об этом 21 октября сообщил региональный оперативный штаб. Сутками ранее сообщалось о 241 новом носителе коронавируса.

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Выздоровели за минувшие сутки 412 пациентов. В статистику смертности вошли ещё девять пациентов, у которых ранее было подтверждено заражение коронавирусом.

Всего в Воронежской области на 21 октября положительные результаты тестов на коронавирус получили 22 310 человек, выздоровели 19 351 пациент, у которых диагноз был подтверждён тестом, и 2660 пациентов, которым диагноз был поставлен по результатам КТ. Скончались от осложнений на фоне коронавируса 315 пациентов.