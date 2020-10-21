Красноярск, , 10:46 — REGNUM За последние сутки в Красноярском крае коронавирус выявлен у 237 человек, за весь период — у 23 696. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 октября в краевом оперштабе.

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По данным Роспотребнадзора, темп прироста за сутки составил 1,0%.

Выздоровели 17 024 человека, в том числе 181 — за последние сутки.

Напомним, по данным регионального управления Роспотребнадзора, за сутки 20 октября в Красноярском крае было выявлено 218 носителей коронавируса.

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