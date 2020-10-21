Самара, , 10:48 — REGNUM Запас необходимых лекарств для лечения ОРВИ, СIVID-19 и пневмонии создадут в Самарской области. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: борьба на пределе возможностей – все новости»

По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос был рассмотрен во время заседания оперативного штаба региона по недопущению распространения коронавируса.

Отмечается, что глава области Дмитрий Азаров поручил правительству региона в самые короткие сроки проработать вопрос с поставщиками и аптечными сетями.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 20 октября с Самарской области всего было выявлено 14 276 случаев заражения коронавирусом. При этом 11 196 человек с ним справились.

Читайте ранее в этом сюжете: В России выявили 15 700 новых случаев заражения коронавирусом