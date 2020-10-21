Москва, , 10:42 — REGNUM За последние сутки в России умерли от коронавирусной инфекции 317 человек. Об этом 21 октября сообщили в оперативном штабе Москвы.

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Показатель является максимальным за всё время распространения коронавируса в России. Всего за период пандемии зафиксировали почти 25 тысяч летальных исходов.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в России исследования подтвердили 15 700 случаев заражения коронавирусом.