Брянск, , 10:41 — REGNUM 126 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Брянской области 21 октября, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на 28 меньше рекордного показателя предыдущих суток. Скончались три человека.

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Всего в регионе подтверждено 11 363 положительных тестов на коронавирус. Выздоровели 8638 человек, в том числе 47 — выписаны за минувшие сутки. Зарегистрировано три летальных исхода, таким образом, от осложнений, вызванных инфекцией, скончались 50 пациентов.

Лаборатории за сутки проверили 2200 тестов, всего с начала пандемии выполнено 208 тыс. 746 исследований.