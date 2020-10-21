Оренбург, , 10:39 — REGNUM В селе Красное Оренбургской области на территории храма Вознесения Господня казаки открыли памятник участнику Первой мировой и Гражданской войн Тимофею Сладкову, отряд которого разгромил штаб 25-й дивизии вместе с её знаменитым командиром — Василием Чапаевым.

Казаки открыли памятник Тимофею Сладкову Ataman-ovko.ru

Как сообщает пресс-служба Оренбургского войскового казачьего общества (ОВКО), средства на установку памятника собирали всем миром. Инициатива установки памятника принадлежит уральским (яицким) казакам.

Стоит отметить, что Сладков родился в Уральске, который находится на территории Казахстана. Место для памятника выбрали в Первомайском районе соседней Оренбургской области.

«История Гражданской войны в России (1917—1922 гг.) до сих пор переосмысливается, вспоминаются и реабилитируются имена незаслуженно забытых ее участников. Одной из заметных фигур в этой истории был полковник Уральского казачьего войска Тимофей Сладков.

В рядах Уральской отдельной армии Тимофей Ипполитович находился на должности начальника штаба армии. В сентябре 1919 года он возглавил сводный отряд, который прошел рейдом по тылам красных войск и совершил атаку на станицу Лбищенская. В результате этой операции был уничтожен штаб 25-й дивизии вместе с ее командиром Василием Чапаевым.

Братоубийственная война, длившаяся пять лет, оставила неизгладимый след в народной памяти. Казаки претерпели немало бед, пережив налеты на станицы, насилие над семьями, претерпев многие лишения и гибель братьев в боях за свою правду», — отметили в ОВКО и добавили, что Сладков не участвовал в репрессиях против мирного населения.

Примечательно, что «победитель Чапаева» Тимофей Сладков родился в Уральске, умер в Париже, а памятник ему установлен в селе Красное на ул. Чапаева на территории православного храма.

Первый секретарь обкома КПРФ Максим Амелин считает, что установку памятника следовало обсудить с общественностью. «Памятник — это память о ком-то, и общество должно эту память принимать. Имеет ли бюст Сладкова на территории церкви статус памятника?» — сказал коммунист.

Он считает, что казаки захотели установить памятник своему кумиру и закулисно договорились с церковью, при этом церковь своими действиями вносит раздор в общество. Амелин выразил недоумение по поводу места установки памятника: «Какое отношение Сладков имел к церкви, что памятник установлен на территории храма?»