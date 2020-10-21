Оренбург, 21 октября 2020, 10:39 — REGNUM В селе Красное Оренбургской области на территории храма Вознесения Господня казаки открыли памятник участнику Первой мировой и Гражданской войн Тимофею Сладкову, отряд которого разгромил штаб 25-й дивизии вместе с её знаменитым командиром — Василием Чапаевым.
Как сообщает пресс-служба Оренбургского войскового казачьего общества (ОВКО), средства на установку памятника собирали всем миром. Инициатива установки памятника принадлежит уральским (яицким) казакам.
Стоит отметить, что Сладков родился в Уральске, который находится на территории Казахстана. Место для памятника выбрали в Первомайском районе соседней Оренбургской области.
Примечательно, что «победитель Чапаева» Тимофей Сладков родился в Уральске, умер в Париже, а памятник ему установлен в селе Красное на ул. Чапаева на территории православного храма.
Первый секретарь обкома КПРФ Максим Амелин считает, что установку памятника следовало обсудить с общественностью. «Памятник — это память о ком-то, и общество должно эту память принимать. Имеет ли бюст Сладкова на территории церкви статус памятника?» — сказал коммунист.
Он считает, что казаки захотели установить памятник своему кумиру и закулисно договорились с церковью, при этом церковь своими действиями вносит раздор в общество. Амелин выразил недоумение по поводу места установки памятника: «Какое отношение Сладков имел к церкви, что памятник установлен на территории храма?»