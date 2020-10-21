Москва, , 10:35 — REGNUM Члены преступного сообщества продали в России немаркированную табачную продукцию на сумму 300 млн рублей, сообщили в центре общественных связей ФСБ РФ.

Сотрудники ФСБ, МВД и Следственного комитета задержали в Ярославской области лидеров и активных участников межрегионального преступного сообщества. Они занимались реализацией поддельной продукции с 2018 года.

Во время обысков изъята немаркированная табачная продукция в количестве около одного миллиона пачек сигарет на сумму 30 млн рублей, а также денежные средства в размере 20 млн рублей и финансовая документация.

В ФСБ уточнили, что преступное сообщество состояло из трех организованных групп, в которые входили жители 11 регионов России.

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