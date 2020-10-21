Москва, , 10:34 — REGNUM За истекшие сутки на территории России было выявлено 15 700 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 октября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 1 447 335.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 317 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 24 952.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 1 096 560 человек вылечились от нового заболевания, 10 952 из которых — за прошедшие 24 часа.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России был выявлено 16 319 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.