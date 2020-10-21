Дятьково, Брянская область, , 10:34 — REGNUM Центр инжинирингового детского творчества открылся 20 октября в городе Дядьково Брянской области. Здесь будут готовить школьников для поступления в технические вузы, сообщает пресс-служба правительства региона.

Новое образовательное учреждение начало работу на базе Центра по работе с одарёнными детьми и талантливой молодёжью «Вега». Инжиниринговый центр создан при непосредственном участии дятьковского НПП «Александр» — одного из ведущих производителей оптики в России. Воспитанники центра будут обучаться на оборудовании, станках и работать в программах оптического и металлообрабатывающего производств, безвозмездно предоставленных НПП «Александр».

Работа нового центра направлена на развитие технического образования и творчества, подготовку профессиональных кадров для современных производств.