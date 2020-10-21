Красноярск, , 10:27 — REGNUM Красноярский музыкальный театр приостанавливает показ спектаклей до 31 октября 2020 года. Причина такого решения — эпидемиологическая обстановка, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе театре.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: борьба на пределе возможностей – все новости»

Тех, кто приобрёл билеты в кассе или у распространителей, просят сдать их в кассу театра до 31 декабря текущего года. Если билеты были приобретены через сайт театра, то возврат средств будет произведён автоматически. По поводу возврата билетов, приобретённых у других билетных операторов, театр просит обращаться к данным операторам.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным сайта Стопкоронавирус. рф, в Красноярском крае по состоянию на 20 октября было выявлено 23 459 носителей коронавируса.

Читайте также: В Красноярске умерла ещё одна учительница с коронавирусом