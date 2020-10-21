Махачкала, , 10:30 — REGNUM Врио главы Дагестана Сергей Меликов призвал усилить работу по борьбе с ложной информации о ситуации с коронавирусом. Все попытки распространить фейковые новости должны пресекаться самым жестким образом, заявил руководитель республики накануне, 20 октября, на заседании регионального оперативного штаба по противодействию COVID-19.

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Меликов отметил, что еще весной в Дагестане напрямую столкнулись с информационной войной, целью которой было посеять панику, дестабилизировать обстановку, убедить общество в неготовности власти контролировать ситуацию. В этой связи он призвал вести активную информационно-разъяснительную работу среди населения.

«Давайте разбираться с фейковой информацией, с паникерскими настроениями, которые пытаются передать через эти фейки. Это ложная информация, которая ни к чему не приведет, только к распространению этой заразы. Самым жестким способом нужно пресекать попытки различного рода медиалжецов», — обратился Меликов к кураторам информационной политики.

Министр информатизации и связи Дагестана Сергей Снегирев доложил, что в результате мониторинга информационного пространства в республике было выявлено более 400 материалов, «содержащих различные угрозы», 17 фейков направлены в центр противодействия экстремизма, по пяти приняты процессуальные решения. По его словам, в каждом случае были приняты контрмеры с распространением материалов с перекрывающим охватом населения.