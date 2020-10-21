Магадан, Магаданская область, 21 октября 2020, 10:33 — REGNUM Школьников Магадана досрочно отправят на осенние каникулы из-за неблагополучной ситуации с распространением коронавируса.
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Раньше срока ученики пойдут на каникулы — с 26 октября по 6 ноября включительно.
«Руководитель департамента образования Магадана просит проинформировать родителей «всеми имеющимися средствами, включая родительские чаты», — пишет «Весьма».
При этом на официальном сайте администрации Магадана нет информации о досрочных каникулах.
На Колыме разворачивают дополнительны места в госпиталях, студентов переводят на дистанционное обучение.
За последние сутки выявлено 50 новых случаев заражения коронавирусом.
Как сообщало ИА REGNUM, в двух городах Оренбургской области школьников досрочно отправляют на каникулы.