Екатеринбург, , 10:22 — REGNUM Если в общественном транспорте кондуктор отвлёкся, а рядом пассажир снял маску, то нужно тактично попросить этого человека снова её надеть. Об этом говорится в сообщении мэрии Екатеринбурга после скандала вокруг слов градоначальника

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: борьба на пределе возможностей – все новости»

Также в администрации города подчеркнули, что муниципальная инспекция ежедневно проводит рейды в торговых центрах, транспорте и иных общественных местах. «Всем нам нужно понимать, что от самосознания, взаимоуважения и ответственности зависит наше здоровье и будущее», — добавили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Александр Высокинский разрешил пассажирам выгонять из общественного транспорта безмасочных пассажиров. «Можно и нужно», — сказал чиновник, отвечая на вопрос Е1.ru. Позднее пресс-служба администрации пояснила слова градоначальника.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге пояснили слова мэра о пассажирах без масок