Нью-Йорк, США, , 10:17 — REGNUM В игре Red Dead Online стартовало празднование Хеллоуина. Об этом 20 октября сообщалось на официальном сайте проекта.

В рамках ивента геймеры получат доступ к различным косметическим предметам, а также новому режиму под названием Dead of Night. В нём четыре команды игроков будут сражаться друг с другом, при этом убивая оживших мертвецов.

Напомним, Red Dead Online — это популярный многопользовательский экшен от компании Rockstar Games. Его релиз состоялся в 2019 году.

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