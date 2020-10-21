Екатеринбург, , 10:20 — REGNUM Старые автобусы марки «Икарус» продолжат возить пассажиров по улицам Екатеринбурга, заявил глава города Александр Высокинский на заседании муниципального оперштаба.

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации, хотя город уже получает ранее заказанные современные автобусы, в мэрии решили не снимать с рейсов старые единицы общественного транспорта.

«С учетом текущей ситуации считаю необходимым оставить их в работе, чтобы в салонах была минимальная загрузка», — сказал Высокинский.

Такие меры позволят уменьшить риск заболеваемости COVID-19, полагают чиновники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал увеличить количество единиц общественного транспорта, чтобы людям удавалось соблюдать безопасную дистанцию.