Москва, , 10:20 — REGNUM Свыше 321 тыс. человек в настоящее время остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на коронавирусную инфекцию. Об этом 21 октября сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.

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"По состоянию на 20.10.2020 под (медицинским) контролем остаются (из-за подозрения на коронавирус) 321 448 человек», — говорится в бюллетене.

Также указывается, что суммарное количество проведенных в стране тестов на SARS-CoV-2 в настоящее время составляет 55 171 784, из которых 496 тысяч были сделаны за истекшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что по состоянию на 19 октября под медицинским наблюдением в России находилось 316 569 человек.