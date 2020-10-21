Москва, 21 октября 2020, 10:20 — REGNUM Свыше 321 тыс. человек в настоящее время остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на коронавирусную инфекцию. Об этом 21 октября сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.
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Также указывается, что суммарное количество проведенных в стране тестов на SARS-CoV-2 в настоящее время составляет 55 171 784, из которых 496 тысяч были сделаны за истекшие сутки.
Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что по состоянию на 19 октября под медицинским наблюдением в России находилось 316 569 человек.