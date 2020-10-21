Горно-Алтайск, , 10:16 — REGNUM На Алтае за прошедшие сутки выявлено 159 новых случаев заражения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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«COVID-19 подтвердился у 60 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у шести детей; у 33 жителей Майминского района, в том числе у одного ребёнка; у 24 жителей Онгудайского района, в том числе у одного ребёнка; у 15 жителей Кош-Агачского района, в том числе у трёх детей; у семи жителей Улаганского района; у шести жителей Турочакского района; у пяти жителей Усть-Канского района; у трёх жителей Усть-Коксинского района; у трёх жителей Шебалинского района; у двух жителей Чемальского района; у одного жителя Чойского района», — уточняет оперштаб.

Отмечается, что в 114 случаях зарегистрированы симптомы ОРВИ, у 17 пациентов отмечается клиника пневмонии, 28 случаев — бессимптомны и выявлены по контакту. Всего в Республике Алтай лабораторно подтверждён 5861 случай заражения коронавирусом, зарегистрировано 36 летальных случаев, выздоровели 4108 человек.

Отметим, что по данным на утро 20 октября на Алтае было выявлено 123 новых случая коронавирусной инфекции.