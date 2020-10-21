Тбилиси, , 10:12 — REGNUM В Грузии в течение последних суток выявили 1351 случай заражения коронавирусом, что является новым антирекордом для страны. Сообщение об этом 21 октября опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране зафиксированы 21 208 человек, у кого тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. Из них 9003 человека победили инфекцию, в том числе 337 за последние сутки.

За время пандемии в Грузии умерли 172 человека с диагнозом COVID-19, из них 14 в течение последних суток. В стационаре лечат 3071 пациента, в оборудованных гостиницах — 1772. На карантин поместили 4462 человека.

Стоит отметить, что до этого антирекорд по числу выявленных носителей коронавируса в Грузии был зафиксирован накануне, 20 октября, когда за сутки выявили 1194 случая заражения SARS-CoV-2. За месяц этот показатель вырос почти в семь раз.

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