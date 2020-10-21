Владивосток, , 10:11 — REGNUM На 69-м году жизни скончался ключарь Свято-Никольского собора Владивостока протоиерей Виктор Жильцов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в епархии.

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Священнослужитель умер 20 октября от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Более 17 лет отец Виктор нёс послушание ключаря Свято-Никольского кафедрального собора Владивостока, возглавлял епархиальный отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами.

До принятия священного сана, Виктор Жильцов был уволен в запас в звании капитана I ранга.

Он до последнего момента уделял особое пастырское внимание морякам Тихоокеанского флота.

«Кончина отца Виктора стала невосполнимой утратой для прихожан и духовенства Владивостокской епархии», — добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в возрасте 69 лет скончался почётный председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов.