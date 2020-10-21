Самара, , 10:13 — REGNUM Пациенты с коронавирусом и пневмонией выявлены в Высокинском психоневрологическом интернате (пансионате для инвалидов) в Самарской области. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос был рассмотрен на заседании оперативного регионального штаба. У пациентов этого пансионата был подтвержден коронавирус. Пять человек доставили в больницу с COVID-19 и пневмонией.

По решению оперативного штаба региона, всех сотрудников и пациентов этого учреждения, у которых нет симптомов ОРВИ, переведут в обсерватор, развернутый в реабилитационном центре для инвалидов «Самарский»: там выйдет на работу необходимый персонал с учетом психоневрологического профиля подопечных.

Отмечается, что в самом пансионате врачи постоянно наблюдают за пациентами, у которых имеются признаки респираторных заболеваний легкой формы. При ухудшении их самочувствия будут приниматься решения о госпитализации их в больницы.

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