Стокгольм, , 10:06 — REGNUM Стратегическая игра Europa Universalis стала бесплатной в сервисе GOG. Об этом 20 октября сообщило издание Eurogamer.

Акция продлится до 24 октября 2020 года. Получить свою бесплатную копию игры можно на официальном сайте сервиса.

Напомним, Europa Universalis 2 — это игра в жанре глобальной стратегии от шведской студии Paradox Interactive. Её релиз состоялся в 2001 году.

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