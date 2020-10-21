Стокгольм, , 10:11 — REGNUM По словам государственного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнелла, распространение коронавирусной инфекции в стране снова выходит на более высокий уровень. Данное увеличение темпов заболевания COVID-19 пока не привело к увеличению нагрузки на здравоохранение, но эпидемиолог предупредил о возможных негативных последствиях в долгосрочной перспективе. Об этом 21 октября сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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Подчеркивается, что в Швеции в целом нагрузка на систему медицинского обслуживания еще не на высоком уровне, хотя она сильно варьируется в зависимости от конкретного региона или муниципалитета. В Агентстве общественного здравоохранения пока не видят значительного увеличения числа зараженных коронавирусом в домах престарелых при том, что распространение инфекции все усиливается.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие выходные в Швеции от COVID-19 умерли еще два человека при чуть более 3000 новых случаев заражения коронавирусом.

«К сожалению, во все большем количестве мест у нас наблюдается отрицательная динамика. Важно отслеживать ситуацию сейчас, чтобы мы не оказались в том положении, в котором находятся многие другие страны», — заявил Тегнелл.

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